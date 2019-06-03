اعتقال متهم بتفجير سيارة مفخخة بمنطقة كوكجلي في نينوى

2019/06/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القوات الأمنية تلقي القبض على متهم بعد انفجار جزئي لعجلة نوع بيك اب حمراء اللون دون لوحات، امام منزله في منطقة كوكجلي بمدينة الموصل".واضاف انه" ادعى شراءها حديثاً، إذ كان الانفجار في مقدمة العجلة، كما تم العثور على عبوات ناسفة في الحوض الخلفي للعجلة، وقد كان هذا الحادث دون خسائر بشرية".واشار الى انه" لازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابساته".انتهى..م.ر

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