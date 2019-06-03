القوات الأميركية تجري تدريباً مشتركاً في بحر العرب

2019/06/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأميركي إجراء قطعاته العسكرية تدريباً مشتركاً في بحر العرب.

وقالت القوات الجوية الأميركية، في بيان، إن التدريب شهد تحليق مقاتلات من طراز إف – إيه ثمانية عشر سوبر هورنيت، ومروحيات من طراز إس إتش- ستون سي هوك، وطائرات من طراز إي- اثنان دي غراولر، التابعة لحاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لنكولن” مع قاذفة القنابل من طراز بي اثنان وخمسون، أجرت عمليات محاكاة لهجمات خلال التدريبات في بحر العرب.

وأضافت، أن هذا التدريب يعد الأول بعد قرار البيت الأبيض بنشر حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” وقوتها الضاربة في الشرق الأوسط الشهر الماضي.

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