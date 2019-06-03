ما حقيقة نزوح أهالي قرية “أبو الخنازير” في ديالى؟

2019/06/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أزمة جديدة في محافظة #ديالى، تمثلت بأنباء تناقلها #ناشطون عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي، تفيد بنزوح العشرات من #عوائل من قرية “#أبو_الخنازير” التابعة لناحية “#أبي صيدا”، شمال شرقي […]

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