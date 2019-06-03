عبد المهدي لبارزاني: تسلمكم رئاسة الإقليم سينعكس إيجاباً على وضع العراق

2019/06/03 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الاثنين، ان تسنم نيجيرفان البارزاني منصب رئيس اقليم كردستان سينعكس إيجاباً على الوضع في العراق ويحقق مزيداً من الدعم للارتقاء بالعلاقات.وجاء في نص برقية بعثها عبد المهدي للبارزناني بهذه المناسبة انه “نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لإقليم كردستان، متمنين لكم كل التوفيق والسداد ...

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