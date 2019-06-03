الدهلكي: سنجمع تواقيع النواب لإقالة مدير التقاعد وإلغاء القرارات المجحفة

2019/06/03 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، سعيه لجمع تواقيع النواب للمطالبة باقالة مدير هيئة التقاعد العامة، مؤكدا ان الايام القادمة ستشهد تعديلات مهمة على قانون التقاعد الموحد.وقال الدهلكي في تصريح لـ/SNG/،”خلال الجلسات البرلمانية المقبلة ما بعد العيد سنجمع تواقيع نيابية لاقالة مدير هيئة التقاعد العامة، كما سيتم تشكيل لجنة ...

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