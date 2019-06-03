الغانمي يؤكد أهمية حل المشاكل مع تركيا بالطرق الدبلوماسية

2019/06/03 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس أركان الجيش، الفريق اول الركن عثمان الغانمي، على أهمية حل المشاكل العالقة مع تركيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان الغانمي "استقبل اليوم الاثنين، سفير العراق الجديد في تركيا حسن الجنابي وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدداً من القضايا التي تخص المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يخدم امن واستقر بلدنا العزيز".من جانبه أشاد الغانمي "بالجهود الكبيرة لبعثة العراق الدبلوماسية في تركيا من خلال حل المشاكل العالقة بالطرق الدبلوماسية ووضع الحلول المناسبة لها وتعزيز العلاقات مع الجارة تركيا".انتهى

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