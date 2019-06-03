مدرب نفط ميسان: رمي الحذاء ليست أخلاقي

2019/06/03 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد مدرب فريق نفط ميسان، احمد دحام، الاثنين، انه لم يقم برمي الحذاء في مباراة فريقه امام الميناء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال دحام لـ /المعلومة/ “لم اقم برمي الحذاء خلال مباراة الميناء كما اشيع في التواصل الإجتماعي، فهذه ليست اخلاقي”، مؤكداً أن “كل […]

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