2019/06/03 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات اليوم الاثنين عن تفكيك عبوتين ناسفتين داخل عجلة في الدجيل جنوبي صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “اشتباها حصل بعجلة عند مدخل قضاء الدجيل وبعد الوصول إلى المكان تم تفتيش العجلة وهي من نوع كيا فونتيرا زرقاء اللون وتم العثور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك عبوتين معدتين للتفجير في الدجيل وكالة خطوة برس.

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