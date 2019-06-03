تحالف القوى يطالب عبد المهدي بإيقاف عمليات التهجير القسري في ناحية أبو صيدا

2019/06/03 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف القوى العراقية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالتدخل لإيقاف عمليات تهجير قسري تطال المدنيين في محافظة ديالى.

وحذر التحالف في بيان، من أن أهالي قرية أبو الخنازير في ناحية أبو صيدا بمحافظة ديالى، قد فقدوا الثقة بالأجهزة الأمنية بعد تقاعسها في منع أو إلقاء القبض على المليشيات المنفلتة، مشيرا الى أن ما حدث في القرية أدى إلى موجة نزوح انطلقت منذ يوم السبت الماضي، وتزايدت وتيرتها بشكل عاجل نحو مناطق أكثر أماناً، عقب تنفيذ مليشيات منفلتة لمجزرة.

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