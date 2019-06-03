أكثر من مليوني ونصف مُصلٍّ في المسجد الحرام + الصور

2019/06/03 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد أكثر من مليوني ونصف مُصلٍّ، مساء أمس الأحد 2 حزيران الجاري، ختم القرآن الكريم، وأداء صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام, وسط منظومة متكاملة من الخدمات محفوفة بالأمن والأمان.وبدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطبيق الخطة التشغيلية لاستقبال ليلة الـ 29 من رمضان المبارك (ختم القرآن) في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمشاركة …

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