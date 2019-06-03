حسين محمود التلاوي - نيكولاي بوخارين: الجيش الأحمر والثورة المضادة (مقال مترجم)

2019/06/03 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي (هذه الترجمة الكاملة لمقال "الجيش الأحمر والثورة المضادة" الذي نُشِرَ في مجلة كوميونيست في 8 نوفمبر 1919.وجاءت الترجمة نقلًا عن النص الإنجليزي من موقع Marxists Internet Archive)كتب مراسل عسكري في إحدى الصحف الإنجليزية الكبيرة؛ وهي التايمز: "في الوقت الذي تتحلل فيه كل جيوش العالم وتتفكك، لا يوجد سوى جيش واحد مستمر في النمو والتطور.إنه الجيش الأحمر؛ جيش الحكومة السوفيتية؛ "تهدد الصحافة الب......

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