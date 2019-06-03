2019/06/03 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسين_محمود_التلاوي (هذه الترجمة الكاملة لمقال "الجيش الأحمر والثورة المضادة" الذي نُشِرَ في مجلة كوميونيست في 8 نوفمبر 1919.
وجاءت الترجمة نقلًا عن النص الإنجليزي من موقع Marxists Internet Archive)كتب مراسل عسكري في إحدى الصحف الإنجليزية الكبيرة؛ وهي التايمز: "في الوقت الذي تتحلل فيه كل جيوش العالم وتتفكك، لا يوجد سوى جيش واحد مستمر في النمو والتطور.
إنه الجيش الأحمر؛ جيش الحكومة السوفيتية؛ "تهدد الصحافة الب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين محمود التلاوي - نيكولاي بوخارين: الجيش الأحمر والثورة المضادة (مقال مترجم)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجاءت الترجمة نقلًا عن النص الإنجليزي من موقع Marxists Internet Archive)كتب مراسل عسكري في إحدى الصحف الإنجليزية الكبيرة؛ وهي التايمز: "في الوقت الذي تتحلل فيه كل جيوش العالم وتتفكك، لا يوجد سوى جيش واحد مستمر في النمو والتطور.
إنه الجيش الأحمر؛ جيش الحكومة السوفيتية؛ "تهدد الصحافة الب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين محمود التلاوي - نيكولاي بوخارين: الجيش الأحمر والثورة المضادة (مقال مترجم)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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