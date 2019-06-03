2019/06/03 | 15:33

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كيف يخاطب ترامب الدولة "الحليفة" السعودية! والدولة "العدوة" إيران!

الاثنين

03

حزيران

2019 :

03:16 pm

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كيف يخاطب ترامب الدولة "الحليفة" السعودية! والدولة "العدوة" إيران!

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