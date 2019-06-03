العتابي: الكتل السياسية أنهت مفاوضاتها بشأن حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية

2019/06/03 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، عن إنهاء الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية.

وقال العتابي، إن الكتل السياسية وصلت الى تفاهمات كبيرة بشأن حسم الوزارات المتبقية، وستقدم خلال الجلسات القادمة، مشيرا الى ان الأمر أصبح محسوما، مرجحا ان يقوم رئيس الوزراء بتقديم الأسماء إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد للتصويت عليها.

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