حالة الفنان عزت أبو عوف تزداد سوءًا

2019/06/03 | 15:36

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يعيش الفنان المصري عزت أبو عوف، لحظات صعبة داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تدهورت حالته الصحية بعد انتقاله للمستشفى منذ يومين.

وكشفت مصادر اعلامية، أن حالة أبو عوف تسوء مع مرور الوقت، مشيرة إلى أنه أصيب بأزمة قلبية عجلت بدخوله العناية المركزة.

وأضافت المصادر، أن الفنان الكبير لم تستقر حالته بعد دخوله العناية، الأمر الذي جعله تحت الرقابة المستمرة من قبل الأطباء.

من جانبها، علقت زوجته ومديرة أعماله أميرة أبو عوف،: ”لن أتحدث عن تفاصيل حالته الآن، كل ما أقوله إنه يحتاج الدعاء له من كل محبيه وجمهوره“.

يذكر أن آخر ظهور للفنان المصري عزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب عمرو دياب ونخبة من الفنانين، في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.انتهى3

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