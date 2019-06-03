القضاء العراقي يحكم بالإعدام على آخر فرنسيين اثنين، من هما؟

2019/06/03 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام على آخر فرنسيّين من أصل 12 تسلمهم من قوات سورية الديمقراطية "قسد" قبل أشهر....

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