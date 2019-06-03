تعرض العشرات للتسمم ..ضبط عملية فساد بعقد إطعام شرطة البصرة

2019/06/03 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبطها مخالفات في العقد الخاصِّ بإطعام مُنتسبي شرطة محافظة محافظة البصرة ، مبينةً أن مبلغ العقد السنويّ يصل إلى قرابة (11) مليار دينار.وقالت الهيئة ، في بيان لها ، إن ” فريق عملٍ مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط العقد الذي أُبرِمَ دون إتِّباع الإجراءات …

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