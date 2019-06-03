عضو بمجلس البصرة تكشف عن الجهات التي استهدفت مقار الأحزاب بالمحافظة

2019/06/03 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت عضو مجلس محافظة البصرة أنوار مدلل، الاثنين، عن الجهات التي تقف وراء عمليات استهداف مقرات الأحزاب والمقاهي في البصرة، مبينة ان الموضوع اقتصادي بحت ولا علاقة له بالأوضاع الأمنية والسياسية للمحافظة.وقالت مدلل لـ/المعلومة/ إن “بعض الشركات الأجنبية ممن لديها وكلاء وممثلين في العراق تجري تحركات لفتح أفرع لها في البصرة […]

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