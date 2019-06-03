أدخله زوجها في حالة سكر.. صدمة أطباء بما وجدوه في رحم سيدة هندية

2019/06/03 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]صدمت هندية الأطباء عندما اكتشفوا جزءًا من مقود دراجة نارية في رحمها.

وامتنعت الهندية البالغة من العمر 30 عامًا، عن طلب مساعدة الأطباء لمدة عامين، بعد اعتداء زوجها عليها وتهديده لها.وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، قصدت السيدة مستشفى "مهراجا يشوانتراو" في مدينة "إندور" الهندية، قبل يومين وهي تعاني من ألم مبرح في المعدة.وعندما أجرى الأطباء فحصًا بالأشعة السينية، اكتشفوا جسمًا كبيرًا غريبًا داخل رحمها، قبل أن تؤكد الأشعة المقطعية وجود جزء من مقبض دراجة نارية يبلغ طوله 15 سم، في رحمها وأمعائها الدقيقة ومثانتها.ومن ثم أجرى فريق من 19 طبيبًا عملية جراحية لإزالة رحمها المتضرر للغاية.



وقالت الدكتورة "سونيا موسى": "لقد أخبرتنا المريضة أن زوجها أدخل المقود في جسدها عندما كانا في حالة سكر، ثم هددها بأذيتها إذا اخبرت أي أحد".وشرحت: "ظل الجسم الغريب بداخلها لمدة عامين، حتى أصابها بعدوى شديدة تسببت في تآكل أعضائها، وتركتها في ألم مبرح".ولحسن الحظ تمكن الأطباء من إصلاح مثانتها بتثبيت دعامة في أنبوبها البولي، ولكنها لن تستطيع إنجاب المزيد من الأطفال.والآن تتعافى السيدة التي لم يكشف عن اسمها في المستشفى، بينما تحقق الشرطة في الحادث بعد اعتقال زوجها الذي أدخل المقود في جسم زوجته بعد شجار حول خيانته.

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