2019/06/03 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في طريقه لإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي جرى مساء الجمعة، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، وأثار الكثير من الجدل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالموثوق والمقرب قوله إن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد، التي ستجتمع غدا الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.وأضاف: "كل المؤشرات تصب في مصلحة الوداد الرياضي بالنظر إلى قوة النقاط التي ستعرض في ملفه يوم الثلاثاء".وتابع "الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فاصلة".ويُرتقب أن تقرر لجنة الطوارئ، الثلاثاء، في مصير المباراة وتحسم هذه القضية، التي أدخلت الكرة الأفريقية في نفق مظلم وصارت موضوع سخرية في الصحف العالمية.وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الملعب المحايد قد يكون في إحدى الدول الخليجية أو في فرنسا أو الجزائر، مضيفة أن المباراة في حال تم إقرارها ستقام من دون جمهور لتفادي أي أعمال شغب.

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