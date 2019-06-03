بأمر من البارزاني.. الديمقراطي الكردستاني يذهب للتهدئة بعد التصعيد مع حزب الطالباني

2019/06/03 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، اليوم الإثنين، عن "إيقاف كل أنواع خطابات وبيانات التصعيد من قبل حزبنا بدءاً من اليوم

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