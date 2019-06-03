متهم بتفجير سيارة مفخخة بالموصل يقع في قبضة القانون

2019/06/03 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اعلنت القوات الامنية،اعتقال متهم بتفجير سيارة بمنطقة كوكجلي بمدينة الموصل.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقت العهد نيوز نسخة من، اليوم الاثنين، ان "القوات

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