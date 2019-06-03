حزب بارزاني: سنشكل حكومة الإقليم بدون الاتحاد ويستحيل أن ندعوهم مرة أخرى

2019/06/03 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… أكد عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكيي، الاثنين، ان حزبه ماض في تشكيل حكومة الاقليم وفق التوقيتات الدستورية والقانونية.وقال بابكيي لـ /المعلومة/ إن “الرئيس المنتخب سيقوم في العاشر من الشهر الحالي باداء اليمين بعدها يكلف مسرور بارزاني بتشكيلة الحكومة”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي ماض في تشكيلة الحكومة دون […]

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