مجلس إفتاء أوروبا ينتقد الاعتماد على السعودية بثبوت الهلال

2019/06/03 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..استهجن الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، “حسين علاوة”، الاعتماد على السعودية في رؤية هلال شهر رمضان أو العيد لدى مسلمي أوروبا.ونقلت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، عن الشيخ حلاوة قوله في مقابلة متلفزة ، إن “الدين الإسلامي لم يأمرنا بصيام رمضان برؤية الهلال بمكة”، مشيرا إلى أن “هناك رأيان، الأول: يقول بأن […]

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