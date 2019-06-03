طهران تحدد الشروط للدخول في مفاوضات مع واشنطن

2019/06/03 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده مستعدة للمحادثات إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام واتبع القواعد الدولية، لا أن يصدر أمراً بالتفاوض، مشدداً على أن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط.ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله، إن "إيران قد تجري محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام واتبعت المعايير الدولية".

واضاف، "لكن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط".

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله "نحن نؤيد المنطق والمحادثات إذا جلس (الطرف الآخر) باحترام على طاولة المفاوضات واتبع القواعد الدولية، لا أن يصدر أمراً بالتفاوض".

يذكر أن طهران نددت مراراً بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية وقالت إن ذلك يمثل خرقاً للقواعد الدولية ورفضت العقوبات الأمريكية وقالت إنها محاولة لترهيب الجمهورية الإسلامية للموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد.



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