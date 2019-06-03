الشباب تطلق رواتب موظفي الأولمبية

2019/06/03 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة الشباب والرياضة ، بتوزيع رواتب موظفي اللجنة الأولمبية في مقر اللجنة المالية للوزارة. وكان وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، أعلن الخميس الماضي، إطلاق رواتب موظفي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية هذا الاسبوع.وأوضح وزير الشباب , أن ” لوزارة والحكومة ستعطي الأموال بشكل مباشر للاتحادات عبر فتح حسابات في المصارف مع الحفاظ على استقلالية …

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