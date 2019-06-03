2019/06/03 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العشرات يتظاهرون في كربلاء ضدّ تسعيرة المولدات الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Tv9fRjv7cmo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العشرات يتظاهرون في كربلاء ضدّ تسعيرة المولدات الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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