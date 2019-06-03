English | كوردى

شاهد بالفيديو.. العشرات يتظاهرون في كربلاء ضدّ تسعيرة المولدات الجديدة


شاهد بالفيديو.. العشرات يتظاهرون في كربلاء ضدّ تسعيرة المولدات الجديدة
2019/06/03 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Tv9fRjv7cmo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العشرات يتظاهرون في كربلاء ضدّ تسعيرة المولدات الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العشرات يتظاهرون في كربلاء ضدّ تسعيرة المولدات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).

كامل التفاصيل في: قناة السومرية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا