جوارديولا : لن أعود لتدريب برشلونة

2019/06/03 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، وبرشلونة الإسباني السابق عدم عودته مرة أخرى لتدريب البلاوجرانا، مشيرًا إلى أنه متروك للأجيال الجديدة.ويعتبر بيب جوارديولا من أنجح المدربين الذين تولوا تدريب برشلونة على مدار تاريخه، بجيله الذهبي الذي حقق كل شيء ممكن.

وتولى جوارديولا تدريب برشلونة من 2008، وحتى 2012، ونجح خلال هذه الفترة بالتتويج مع الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، وبدوري أبطال أوروبا مرتين، وبكأس ملك إسبانيا مرتين.وبالرغم من حب بيب جوارديولا وعشقه لبرشلونة، إلا أنه قد أغلق مسألة عودته لتدريب برشلونة بشكل نهائي لا رجعة فيه.وتحدث بيب جوارديولا لـ “راديو كتالونيا” قائلاً “تدريب برشلونة؟ لقد مرت مرحلتي كمدرب في الفريق، والآن الأمر متروك للأجيال الجديدة”.وأضاف “كلما استطعت، أقوم بالذهاب لملعب كامب نو”.الجدير بالذكر أن عقد بيب جوارديولا سينتهي مع فريقه الحالي مانشستر سيتي في صيف عام 2021، وسط بعض الأخبار التي تشير إلى إمكانية تدريبه يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.انتهى

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