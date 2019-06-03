أقليات سهل نينوى بين مواسم الإبادة وبطش الحكومة المحلية في نينوى

2019/06/03 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ناشد نشطاء مكوّنات سهل نينوى على صفحاتهم في وسائل التواصل الإجتماعي الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للتمييز الذي يتلقّونه من الحكومة المحلية في محافظة نينوى وجاء ذلك خلال البيان الذي أصدره فلاح المنديل مدير فرع نينوى للمنتوجات النفطية وحصلت إيزيدي 24 على نسخة منه إذ يقول ” سيتم تخصيص بطاقة […]

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