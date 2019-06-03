هل ستفتح الجزيرة السياحية في الموصل خلال العيد؟

2019/06/03 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ذكر عضو مجلس محافظة نينوى، داوود جندي، الاثنين، أن الجزيرة السياحية لن تفتح في أيام عيد الفطر المبارك لعدة أسباب.وقال جندي لـ /المعلومة/ إن “الحديث عن فتح الجزيرة السياحية في نينوى غير صحيح”، مشيرا أن “أبرز أسباب عدم الفتح، هي عدم اكتمال التحقيقات مع الادارة السابقة المتهمة بحادثة العبارة، فضلا عن تعيين […]

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