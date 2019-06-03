2019/06/03 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عينٌ على ايران..منطقة بُراق في محافظة فارس

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