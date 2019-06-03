النجف تحدد منتصف تموز المقبل موعداً لاعلان نتائج تعيينات التربية

2019/06/03 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مديرية التربية النجف الاشرف منتصف تموز المقبل موعداً لاعلان نتائج تعيينات التربية.

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