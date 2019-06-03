2019/06/03 | 16:07

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الأعرجي: فتح الشوارع ليس انجاز لحكومة عبدالمهدي

بغداد/..



أكد السياسي العراقي بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، ان فتح الشوارع المغلقة منذ سنين ليس انجاز لحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال الأعرجي، وهو نائب رئيس الوزراء السابق، لـ"عين العراق نيوز"، ان "فتح الشوارع المغلقة منذ سنين، هو انجاز لكنه لا يحسب لحكومة لان هذا الإنجاز يمكن ان تقوم به شركة مقاولات او فرق شعبية".

وبين انه "أتمنى ان يرفع الكتل من أماكن حساسة اكبر مثل القريبة من بيوت المسؤولين او من دوائر أخرى مهمة وسمعنا قبل فترة كانت هناك مشادات مع بعض الحمايات بخصوص رفع كتل كونكريتية من امام بيوت مسؤولين، هو سهل الكثير من الأمور مثل انسيابية المرور والمناطق اصبحنا نرى وجهها بالكامل بعد ما كان غير مبين لكن هذا لا يعتبر إنجازا حكوميا وهذا من واجبات البلدية والأجهزة الأمنية".انتهى3

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