2019/06/03 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فراس الغضبان الحمداني… نجحت وبدرجة إمتياز لعبة الدجالين التي تمارس لنجاح عمليات النصب والإحتيال تحت أغطية منظمات الصحافة والإعلام والثقافة والفنون من إختراق كبار المسؤولين وإيقاعهم في مصائد الإحتفالات الوهمية ذات الأهداف التجارية ، ولم يعد غريبا أن نجد كبار الشخصيات السياسية في السلطة التشريعية في مجلس النواب أو السلطة التنفيذية وقادة الأحزاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجانات الدجالين ودروع الكلاوات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجانات الدجالين ودروع الكلاوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).