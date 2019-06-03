بالاسماء.. صحة ميسان تطلب حضور 323 شخصاً لتعيينهم على ملاكها

2019/06/03 | 16:09

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بغداد اليوم - ميسان

دعت مديرية صحة ميسان، الإثنين، 03 حزيران، 2019، (323) شخصا بالتوجه اليها لاكمال اجراءات تعيينهم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن، "على المواطنين المدرجة أسمائهم في القوائم أدناه مراجعة دائرة صحة ميسان قسم التعيينات، لغرض أكمال أجراءات التعيين الخاصة بهم وخلال عشرة ايام أعتباراً من يوم 10/6/2019 مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق".

بغداد اليوم - خاص

كشفت ادارة مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء، الاثنين (3 حزيران 2019)، حقيقة ارتفاع أجور الرقود فيه، والتي اثارت منذ مدة طويلة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير المستشفى الدكتور جاسم الإبراهيمي، في حديث لـ(بغدا

بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الاثنين (03 حزيران 2019)، افتتاح جسر شاقراق شمال شرق المحافظة بعد مرور 5 سنوات على تدميره من قبل تنظيم داعش، مبينا أن الجسر يربط 15 قرية بمركز قضاء المقدادية.

وقال الدايني في حديث

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة عن عملها، على استرداد المُدان الهارب (سامان بايز عباس) مدير شركة ( كولدن روك)، مُبيِّنة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات الأيرانية.

وقالت الدائرة خلال حديثها عن تفاص

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