البيشمركة: القوات التركية توغلت داخل العراق في اكبر عملية

2019/06/03 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر قائد في البيشمركة، الاثنين، ان القوات التركية توغلت 30 كم داخل الاراضي العراقية، فيما اشار الى ان سبعة مناطق في شمال العراق شهدت عمليات جوية وبري...

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