سميح مسعود - البحث عن قصيدة منسية

2019/06/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سميح_مسعود عرفها بصعوبة شديدة بسبب الإرهاق والإعياء الباديين على وجهها، وجدها ممتلئة بالحزن، وحيدةً كفراشة تبعثرت في كل الجهات...أخبرته عن فقدها زوجها بحادث مأساوي في البصرة، وأدرك من نبرة صوتها أنَّ أيامها بعده أصبحت خالية موحشة، تحاول أنْ تداريها بدموع تذرفها عبر أهدابها دون توقف.مشيا معا جنبا إلى جنب، ردد بعض العبارات المعروفة في مثل هذه المناسبات الحزينة...رددها بعناية، وطالبها بالصبر...أطلقت ت......

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