جعفر المظفر - الإيرانيون ونحن وناس آخرون

2019/06/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر الإيرانيون ونحن وناس آخرونجعفر المظفروحتى إذا إنتهينا إلى أن ثورية الآيات هي ثورية لا جدال عليها, وأن وطنيتهم لا يعلى عليها, وأن ديانتهم لا شك فيها, وأن شيعيتهم هي الأفضل من بين المذاهب, وأن كثيرا من زعمائهم حقا منحدرون من نسل الحسين سبط النبي, وإنهم معادون لأمريكا والصهيونية منذ مطلع التاريخ ..حتى إذا إنتهينا إلى ذلك فإن الضرر الذي تسببوا به لنا, وذلك القادم على مستواه, هو أكثر بكثير......

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