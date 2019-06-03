بعد الشيوعي… حزب الدعوة في البصرة يتلقى قنابل يدوية

2019/06/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر محلية من محافظة #البصرة، اليوم الاثنين، تعرض مكتب حزب “#الدعوة الإسلامية” لهجوم بقنابل يدوية، ألقاها مجهولون.ونقلت وسائل #إعلام محلية، عن المصادر قولها إن […]

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