مدير تربية الديوانية يعود إلى منصبه

2019/06/03 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الديوانية عن التصويت على إعادة مدير عام تربية الديوانية السابق عقيل الجبوري إلى منصبه.وقال المصدر للنعيم نيوز , إن عقيل الجبوري حصل على ١٦ صوت من الحاضرين خلال في الجلسة التي شهدت التصويت عليه وإرجاعه لمنصب مدير عام التربية .

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