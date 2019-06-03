عن سواريز.. برشلونة يعلن خبراً ساراً

2019/06/03 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدر نادي برشلونة، بياناً طبياً جديداً عن حالة مهاجمه لويس سواريز بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

ودخل المهاجم الأوروجوياني غرفة العمليات، للخضوع

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