اختطاف طائرة عسكرية في الهند

2019/06/03 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر محلية هندية بفقد اتصال مراقبي الحركة الجوية بطائرة نقل عسكرية من طراز "آن-32" تابعة للقوات الجوية الهندية.

كانت الطائرة متوجهة من مدينة جورهات (آسام)

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