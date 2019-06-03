القاهرة تنفي تنازل الحكومة عن حصة مصر من حقل

2019/06/03 | 16:48

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متابعة :سومر نيوز

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن ما يتم تداوله من أنباء حول تنازل مصر عن حصتها في حقل "ظ...

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