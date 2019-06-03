English | كوردى

دولة القانون معلقاً بشأن التحريض ضد الصدر: أبو أسد لا يمثلنا


دولة القانون معلقاً بشأن التحريض ضد الصدر: أبو أسد لا يمثلنا
2019/06/03 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

استنكر ائتلاف دولة القانون التحريض الذي صدر بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وبحسب بيان المتحدث ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دولة القانون معلقاً بشأن التحريض ضد الصدر: أبو أسد لا يمثلنا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دولة القانون معلقاً بشأن التحريض ضد الصدر: أبو أسد لا يمثلنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا