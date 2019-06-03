دولة القانون معلقاً بشأن التحريض ضد الصدر: أبو أسد لا يمثلنا

2019/06/03 | 16:48

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بغداد:سومر نيوز

استنكر ائتلاف دولة القانون التحريض الذي صدر بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وبحسب بيان المتحدث ا...

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