أول محافظة تنهي تسويق حنطتها

2019/06/03 | 16:48

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بغداد:سومر نيوز

أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة عن إنتهاء عملية تسويق محصول الحنطة للموسم الحالي حيث بلغت الكمية...

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