2019/06/03 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أول محافظة تنهي تسويق حنطتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة عن إنتهاء عملية تسويق محصول الحنطة للموسم الحالي حيث بلغت الكمية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أول محافظة تنهي تسويق حنطتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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