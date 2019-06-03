خلية الصقور الاستخبارية في النجف تلقي القبض على قاتل طفلتين حدث بسلاح كلاشنكوف

2019/06/03 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت عن قيام خلية الصقور الاستخبارية في النجف عن تنفيذ عملية نوعية اسفرت القبض على قاتل طفلتين حدث بسلاح كلاشنكوف” .واوضحت المديرية في بيان اليوم ” ان القاتل مطلوب وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بعد أن ارتكب جريمة قتل قبل أشهر في النجف الاشرف وكانت القضية […]

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