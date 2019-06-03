الزاملي : المعتقلون المفرج عنهم سيقاضون القوات الاميركيـة في المحاكم الدوليـة لتعويضهم ماديـا

2019/06/03 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي الحكومة الاتحادية إلى مطالبة قوات الاحتلال الامريكي بدفع التعويضات لعوائل الشهداء والجرحى العراقيين.وذكـر الزاملي ، الذي شغل منصب رئيس لجنة الامن والدفاع في الدورة النيابية السابقـة ، ان ” اعتراف التحالف الدولي بقتل مايقارب ١٣٠٠ عراقي عن طريق الخطأ لايشمل الشركات الأمنية وأخطائها العسكرية ، مع وجود […]

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