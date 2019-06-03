مجلس ذي قار يناقش التصويت على النظام الداخلي للمحافظة

2019/06/03 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد مجلس محافظة ذي قار , اليوم الاثنين , إلى عقد جلسته الإعتيادية لمناقشة عدد من المقررات المدرجة على جدول أعماله والتي من أبرزها التصويت على النظام الداخلي للمحافظة .وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس حسن الوائلي للنعيم نيوز , ” إن المجلس قرر عقد جلسته اليوم وذلك لتزامن موعد جلسته الاعتيادية مع …

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