شركات روسية وايطالية ترغب باستثمار معامل صناعية في الرمادي  

2019/06/03 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أبدت شركات استثمارية روسية وايطالية رغبتها في الحصول على فرص استثمارية لإعادة اعمار وتأهيل بعض المصانع في مدينة الرمادي.وقال قائممقام قضاء الرمادي، ابراهيم الجنابي لـ /المعلومة/ إن “مدينة الرمادي شهدت في الفترة الحالية زيارة وفود تمثل شركات اجنبية وعربية لاطلاع على الفرص الاستثمارية في المحافظة”.وأضاف، أن تلك الشركات “أبدت استعدادها للعمل […]

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