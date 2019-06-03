الاتحاد الوطني يوقف حملات اعلامية ويحذر من

2019/06/03 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ايقاف الحملات الاعلامية ضد الاطراف التي تستهدف الاتحاد الوطني.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للاتحاد الوطني انه "وفي ظل هذه الظروف الحساسة والمخاطر التي تواجه اقليم كوردستان والمنطقة يتطلب ان يكون الشعب الكوردي مستعدا لجميع الاحتمالات والاحداث غير المتوقعة".

وأضاف ان "الاتحاد الوطني وبمناسبة العيد أبلغ جميع مؤسساته الاعلامية بالعمل على ما هو مطلوب للحفاظ على وحدة الشعب الكوردي والابتعاد عن الرد على الحملات الاعلامية من اي طرف".

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قد وجه المؤسسات الاعلامية للحزب بإيقاف اي تصعيد سياسي بالخطاب في الاقليم أو العراق.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحزب محمود محمد عبر بيان، وقال "الاوضاع الحرجة في المنطقة والعراق عامة، واقليم كوردستان خاصة تتطلب منا اجواء هادئة، ومزيدا من التحمل والصفح".

واعرب المتحدث عن اسفه من تبني "شخصيات رفيعة المستوى في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض وسائل اعلام هذا الحزب خطابا يحمل لغة فظة وبعيدة عن اللباقة السياسية استهدفت بها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشخصياته".

واضاف "لتغليب المصلحة العامة وبأمر من الرئيس مسعود بارزاني وخدمة للعملية السياسية واقليمنا (...) تقرر منع اي نوع من الخطاب المتشنج وما يسمى بالتصعيد الاعلامي في جميع مؤسسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

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