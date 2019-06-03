2019/06/03 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: إجراءات صارمة للحد من تهريب بضائع إسرائيلية إلى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 16:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: إجراءات صارمة للحد من تهريب بضائع إسرائيلية إلى العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: إجراءات صارمة للحد من تهريب بضائع إسرائيلية إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).